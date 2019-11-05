Оля Полякова "обнажила" грудь на концерте известной рок-группы - фото

Певица Оля Полякова посетила концерт "The Hardkiss" в откровенном наряде.

Известная украинская певица, ведущая, а с недавних пор еще и актриса, Оля Полякова взбудоражила Сеть новой публикацией. Артистка показала, в каком наряде посетила концерт группы “The Hardkiss“. Мероприятие прошло 4 ноября в столичном Дворце Спорта.

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На своей странице в Instagram в разделе Stories Полякова разместила кадр, где она сидит в президентском ложе с продюсером Сергеем Перманом. На снимке Оля запечатлена в провокационном черном мини-платье. В наряде звезды есть телесного оттенка, из-за которых создается впечатление, что певица обнажила грудь.

“В приятной компании в президентской ложе на концерте The Hardkiss“, - подписала фото Полякова.

Инстаграм Оли Поляковой Скриншот

Ранее Оля Полякова показала, как отрывается с дочкой на Сицилии.

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