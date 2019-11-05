Муж Ксении Собчак трогательно поздравил супругу с днем рождения

5 ноября Ксении Собчак исполнилось 38 лет.

Во вторник, 5 ноября, российская ведущая и актриса Ксения Собчак отмечает 38-й день рождения. По случаю праздника, муж Собчак, театральный режиссер Константин Богомолов посвятил ей трогательный пост в соцсети.

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Так, на своей странице в Instagram мужчина опубликовал несколько фотографий, на которых позирует именинница на фоне голубой воды и пальм. На снимках Ксения запечатлена в белом платье с вышивкой и в темных очках.

“Она смотрит на солнце, а солнце смотрит на неё. И они ужасно любят друг друга. С Днём Рождения“, - подписал яркие кадры Богомолов.

В комментариях к публикации Ксения поблагодарила супруга за поздравление и назвала его своим солнцем. Отметим, что Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года.

Инстаграм Константина Богомола Скриншот

Инстаграм Константина Богомола Скриншот

Напомним, что 5 ноября свой юбилей могла бы отметить украинский режиссер Кира Муратова.

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