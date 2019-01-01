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Миллиардерша Кайли Дженнер пришла на День рождения сестры почти без одежды

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Знаменитость надела на костюмированную вечеринку прозрачное мини-платье и крылья.

Миллиардерша Кайли Дженнер пришла на День рождения сестры почти без одежды
Миллиардерша Кайли Дженнер пришла на День рождения сестры почти без одежды
ivona.bigmir.net

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Самая младшая из звездного семейства Кардашьян, 22-летняя миллиардерша Кайли Дженнер пришла на вечеринку по случаю Дня рождения своей сестры Кендалл в очень откровенном наряде. Девушка надела корсетное платье, большая часть которого сделана из прозрачной сетки. Наряд украшен сиреневыми блестящими полосками, а дополняют его накладные бело-перламутровые крылья.

Судя по накладкам на уши, имитирующим ушки эльфов, - вечеринка была костюмированной, и Кайли появилась в роли сказочного персонажа. Фото девушка опубликовала в Инстаграм.

Скриншот

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За сутки снимки фигуристой Кайли в столь откровенном наряде набрали около 8 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер подтвердила расставание со своим гражданским мужем Трэвисом Скоттом.

 

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Теги: Кайли Дженнер, откровенные наряды звезд, миллиардер, Семейство Кардашьян
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Источник: IVONA bigmir)net

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