Каменских презентовала свою провокационную песню на мексиканском ТВ-шоу

Певица посетила студию популярного в Мексике телешоу Cuídate De La Cámara.

Каменских презентовала свою провокационную песню в мексиканском ТВ-шоу ivona.bigmir.net

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Украинская певица Настя Каменских и ее супруг продюсер и исполнитель Алексей Потапенко показали публике, что даже на отдыхе не забывают о работе. Так, некоторое время назад супруги улетели в Мексику, где купались, загорали и наслаждались природой, а уже сегодня Настя Каменских презентовала свою новую испаноязычную песню Eltfante, которая наделала шуму в Сети, на мексиканском ТВ.

Артистка вместе с супругом появилась на популярном мексиканском теле-шоу Cuídate De La Cámara. Фото Каменских добавила в Инстаграм.

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В кадре Настя и Потап позируют вместе с известным мексиканским шоуменом Смолом и участниками его программы.

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Для визита в студию Настя выбрала яркий трендовый образ – бежевое мини-платье с кислотно-салатовым гольфом, а дополнили образ туфли на шпильке и очки-пантеры, в которых NK уже появлялась в новом клипе.

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Ранее мы писали о топ-5 фактах о новом клипе NK.

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