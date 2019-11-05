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21-летняя дочь Ирины Горовой приняла участие в откровенной фотосессии

Комментариев: 6
Приемная дочь Потапа, Наталья Горовая снялась в нижнем белье.
21-летняя дочь Ирины Горовой приняла участие в откровенной фотосессии
21-летняя дочь Ирины Горовой приняла участие в откровенной фотосессии
instagram.com/natashka.gorovaya

Дочь украинского продюсера Ирины Горовой, Наталья Горовая удивила подписчиков откровенной фотосессией. 21-летняя девушка снялась в нижнем белье.

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Так, на своей странице в Instagram Наталья опубликовала три снимка, на которых она запечатлена в бежевом плаще, черной кепке и чорных ботинках. Под плащ приемная дочь Потапа одела лишь черное нижнее белье.

В описании к пикантным фотографиям девушка добавила несколько строк из популярного хита певицы Джамалы “Крила“.

Наталья Горовая
Наталья Горовая
Скриншот

Наталья Горовая
Наталья Горовая
Скриншот

Наталья Горовая
Наталья Горовая
скриншот

Ранее экс-жена Потапа Ирина Горовая показала, как провела выходные с детьми.

 

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Теги: Ирина Горовая, Наталья Горовая
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (6)
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БМ-помойка  (аноним)  05.11.2019, 15:41
Оценка:  0
БМ-помойка
уёбище
гость  (аноним)  05.11.2019, 15:20
Оценка:  0
гость
Е..б..а..ть..ся хочет как медведь бороться?
Рики    05.11.2019, 14:58
Оценка:  +1
Рики
Некрасиво. Неэстетично.
гость  (аноним)  05.11.2019, 14:51
Оценка:  +2
гость
А что, у этой козы из носа, косолапость? С ногами что?
Она же ровно стоять не может, заваливается! Может ей к врачам?
гость  (аноним)  05.11.2019, 14:47
Оценка:  +2
гость
Это пиз...дец какой-то!
Растет очередная потаскуха.
А потом начнется - все-мужики-кАзлы, пил-бил-денег-не-давал и остальная куйня
гость  (аноним)  05.11.2019, 14:45
Оценка:  0
гость
шо за кончитта ???
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