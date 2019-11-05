21-летняя дочь Ирины Горовой приняла участие в откровенной фотосессии

Приемная дочь Потапа, Наталья Горовая снялась в нижнем белье.

Дочь украинского продюсера Ирины Горовой, Наталья Горовая удивила подписчиков откровенной фотосессией. 21-летняя девушка снялась в нижнем белье.

Читай также: “Медовый год?“: Каменских с Потапом покорили Сеть умилительным снимком в воде

Так, на своей странице в Instagram Наталья опубликовала три снимка, на которых она запечатлена в бежевом плаще, черной кепке и чорных ботинках. Под плащ приемная дочь Потапа одела лишь черное нижнее белье.

В описании к пикантным фотографиям девушка добавила несколько строк из популярного хита певицы Джамалы “Крила“.

Наталья Горовая Скриншот

Наталья Горовая Скриншот

Наталья Горовая скриншот

Ранее экс-жена Потапа Ирина Горовая показала, как провела выходные с детьми.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.