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Мэттью МакКонахи в свой день рождения создал страницу в Instagram

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Актер Мэттью МакКонахи по случаю юбилея решил завести страницу в соцсети Instagram.
Мэттью МакКонахи в свой день рождения создал страницу в Instagram
Мэттью МакКонахи в свой день рождения создал страницу в Instagram
GettyImages

В понедельник, 4 ноября, американский актер, режиссер и продюсер Мэттью МакКонахи отметил юбилей. Знаменитости исполнилось 50 лет. 

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По случаю праздника актер решил создать аккаунт в популярной соцсети в Instagram. Первой публикацией именинника стало видеообращение к поклонникам. В ролике Мэттью отметил, что это его “первая попытка поделиться собой и своими взглядами с миром“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

officially mcconaughey

Допис, поширений Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey)

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Кроме того, в описании профиля МакКонахи удивил фанатов неожиданными фактами о себе. Актер написал, что является экспертом по консервации.  Отметим, что за 20 часов на профиль Мэттью подписались 652 тыс. пользователей Сети. А его первый пост уже собрал около 979 тыс. лайков.

Инстаграм Мэттью МакКонахи
Инстаграм Мэттью МакКонахи
Скриншот

Напомним, ранее свою страницу в Instagram создала голливудская актриса Дженнифер Энистон.

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Теги: Мэттью МакКонахи
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Источник: Ivonа bigmir)net

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