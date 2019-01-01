Злата Огневич кардинально сменила имидж: как сейчас выглядит певица

Певица Злата Огневич похвасталась новой прической.

Известная украинская исполнительница, обладательница третьего места на “Евровидении 2013“ Злата Огневич удивила поклонников сменой имиджа. Артистка похвасталась в соцсети новой стрижкой.

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Так, на своей странице в Instagram Злата опубликовала фотографию, на которой она запечатлена с другой прической. Огневич подстригла свои длинные волосы и перекрасила их в русый оттенок. Кроме того, певица осветлила кончики волос.

На свежем кадре звезда позировала в черном свитере и без макияжа. В описании к снимку Злата поблагодарила Михаила Рудишина за новую прическу.

“Дякую тобі за нову зачіску і колір! Хоча... це набагато більше, ніж просто нова зачіска“, - написала Злата.

Инстаграм Златы Огневич Скриншот

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Поклонники Огневич поделились впечатлениями от нового образа артистки в комментариях. “Така симпатюлька)) чарівна)“, “Дууууже гарна. І зачіска також)“, “Как в начале карьеры“, “+30 балів до чарівності“, “Дуже личить“, “Очень красивая девушка“, “Волшебная“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Злата Огневич рассказала, как над ней издевались в школе.

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