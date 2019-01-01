Деми Роуз сфотографировалась в латексном боди и белом парике.

Известная британская модель покорила Сеть образом сексапильной Барби ivona.bigmir.net

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Известная британская модель Деми Роуз, которая славится своими аппетитными формами и любовью к эпатажу, снова продемонстрировала способность перевоплощаться. На этот раз красотка выставила в Инстаграм несколько фото в очень сексапильном образе в стиле американской куклы Барби. Девушка позирует напротив зеркала в ярко-розовом латексном боди и парике с длинными белыми волосами. Также модель в образе Барби сфотографировалась розовыми предметами, напоминающими вещи из комплекта знаменитой куклы.

Куколка Деми, - подписала снимки девушка.

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Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Фото набрали множество лайков и восторженных комментариев.

Ранее мы писали, что Деми Роуз сфотографировалась в сетке и стрингах.

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