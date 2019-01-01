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Лилия Подкопаева показала соблазнительный кадр в нижнем белье

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Гимнастка Лилия Подкопаева поделилась в Сети откровенным фото.
Лилия Подкопаева показала соблазнительный кадр в нижнем белье
Лилия Подкопаева показала соблазнительный кадр в нижнем белье
instagram.com/podkopayeva_official

Известная украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева удивила поклонников неожиданным образом. Звезда показала откровенный кадр с недавней фотосессии. 

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На своей странице в Instagram спортсменка опубликовала фотографию, на которой запечатлена в черном бюстгальтере и расстегнутой белой рубашке. В руках она держит белую шляпу. Свой провокационный образ Лилия дополнила массивным браслетом и ярким макияжем с акцентом на глаза.

“Соль и перец. Мы бываем разными...“. - подписала пикантный кадр Подкопаева.

Инстаграм Лилии Подкопаевой
Инстаграм Лилии Подкопаевой
Скриншот

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Поклонники принялись активно обсуждать новый образ знаменитости. “Роскошная!“, “Зовсім інша!! Шикарна!!!“, “ОГО, Вас не впізнати. Гарно“, “Вау!!!!! Красивая!!!! Стильная!!!!! Ооооочень крутая фотка“, “Вау, бомба!“, “Внезапно красиво! А внезапно, потому что молодая шикарная мама. Так держать“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Лилия Подкопаева очаровала Сеть нежным фото с новорожденной дочерью.

 

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Теги: Лилия Подкопаева
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Источник: Ivonа bigmir)net

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