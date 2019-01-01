Лилия Подкопаева показала соблазнительный кадр в нижнем белье

Гимнастка Лилия Подкопаева поделилась в Сети откровенным фото.

Известная украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева удивила поклонников неожиданным образом. Звезда показала откровенный кадр с недавней фотосессии.

Читай также: Лилия Подкопаева родила второго ребенка - фото новорожденного малыша

На своей странице в Instagram спортсменка опубликовала фотографию, на которой запечатлена в черном бюстгальтере и расстегнутой белой рубашке. В руках она держит белую шляпу. Свой провокационный образ Лилия дополнила массивным браслетом и ярким макияжем с акцентом на глаза.

“Соль и перец. Мы бываем разными...“. - подписала пикантный кадр Подкопаева.

Инстаграм Лилии Подкопаевой Скриншот

Читай также: Лилия Подкопаева призналась, почему перенесла свадьбу

Поклонники принялись активно обсуждать новый образ знаменитости. “Роскошная!“, “Зовсім інша!! Шикарна!!!“, “ОГО, Вас не впізнати. Гарно“, “Вау!!!!! Красивая!!!! Стильная!!!!! Ооооочень крутая фотка“, “Вау, бомба!“, “Внезапно красиво! А внезапно, потому что молодая шикарная мама. Так держать“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Лилия Подкопаева очаровала Сеть нежным фото с новорожденной дочерью.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.