Актер приручил медведя ради съемок в новом сериале .

Джейсон Момоа изумил Сеть роликом, в котором изо рта кормит медведя ivona.bigmir.net

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Известный американский актер Джейсон Момоа, который сыграл Аквамена в одноименной супергеройской картине, продолжает удивлять своим бесстрашием. На днях артист показал подписчикам, как кормит медведя печеньем - прямо изо рта. В Инстаграм Момоа опубликовал видео, где в кадре зажимает печенюшку зубами, наклоняясь к большому медведю. Животное забирает у Джейсона изо рта печенье и облизывает его.

Медведь должен знать твой запах, - подписал ролик Момоа.

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Таким необычным способом Момоа анонсировал фантастический сериал “Смотри“, который на днях стартовал на сервисе Apple TV +. Актер сыграл в нем главную роль - отца двух близнецов, способных видеть - в мире, где другие жители утратили эту возможность.

Во время интервью на шоу Apple Music Beats - Момоа ответил и на вопрос о “приручении“ медведя.

Мне пришлось много тренироваться, чтобы сражаться с медведем гризли. Это был кадьякский медведь высотой 9 футов. Поверь, ты будешь на это смотреть, - рассказал Момоа ведущей Джулии Аденуге.

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Джейсон объяснил, что в кадре, в отличие от других голливудских кинозвезд, он сражался не с имитацией медведя, “дорисованного“ с помощью графики, а с настоящим свирепым хищником. Также актер отметил, что это "подстегнуло" его расположить медведя к себе.

И, как мы видим, актеру это удалось



Потом спросят, почему у Джейсона Момоа было обглодано лицо! Да просто он пытался накормить гризли печеньем! - пошутит актер в эфире шоу по поводу видео в Инстаграм.

Ранее мы писали, что падчерица Джейсона Момоа сыграет Женщину-кошку.

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