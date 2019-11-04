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Светлана Лобода посетила модный показ лучшего друга - фото

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Певица Светлана Лобода стала приглашенной гостей модного показа грузинского модельера Бичоллы.
Светлана Лобода посетила модный показ лучшего друга - фото
Светлана Лобода посетила модный показ лучшего друга - фото
instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская исполнительница, которая уже несколько лет живет и работает в России, Светлана Лобода рассказала поклонникам, как провела выходные.

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На своей странице в Instagram артистка сообщила, что прилетела в Грузию, где посетила показ новой коллекции своего друга - грузинского и украинского дизайнера Бичоллы (настоящее имя - Анзор Тетрадзе).

Лобода опубликовала несколько кадров из закулисья показа, на которых она позирует в компании Бичоллы и подруги, генерального директора одной из спа-клиник Москвы Линды Гусевой. Все трое позируют в нарядах черного цвета.

В описании к снимкам Светлана поделилась впечатлениями от модного мероприятия и рассказала, что появится в наряде от Бичоллы на премии “Золотой граммофон“.

“Вчера в Грузии прошёл показ @bicholla_officia lмоего друга @bicholla это было так волнительно и так красиво!!! Первое платье я надену на Золотой Граммофон!!! Любой из нарядов уже в продаже. красоткам рекомендую шик“, - поделилась Лобода.

Напомним, ранее Лобода показала свадебное фото родителей, которому почти 40 лет.

 

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Теги: Светлана Лобода, BICHOLLA
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Источник: Ivonа bigmir)net

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