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"Влюбился с первого взгляда": Евгений Кошевой рассказал о начале отношений с Ксенией

Комментариев: 1
Евгений Кошевой признался, как у него завязались отношения с женой Ксенией.
"Влюбился с первого взгляда": Евгений Кошевой рассказал о начале отношений с Ксенией
"Влюбился с первого взгляда": Евгений Кошевой рассказал о начале отношений с Ксенией
instagram.com/yalta_k

Известный украинский шоумен, актер, телеведущий и звезда “Студии Квартал 95“ Евгений Кошевой рассказал, как начался его роман с женой Ксенией. Откровенное признание артист сделал в интервью на передаче  “В гостях у Дмитрия Гордона“.

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По словам Евгения, он влюбился в Ксению с первого взгляда. Но будущая супруга по началу воспринимала его лишь как комика с “Квартала 95“. Актер заявил, что не жалел на возлюбленную денег, дарил ей дорогие подарки и водил по ресторанам.

“Первые три месяца я забрасывал ее сообщениями. Я не жалел для нее денег, подарков. Мы ходили по ресторанам. Затем она переехала ко мне, когда я жил в съемной квартире, и все закрутилось“, - поделился Кошевой.

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Кроме того, шоумен признался, что с годами начал любить Ксению еще больше. Кошевой заявил, что не считает, что его чувства к жене - это привычка.

“С годами ты узнаешь что-то новое о партнере, а где-то опережаешь его мысли и поступки. Мы читаем друг друга, как книгу, и задерживаемся на некоторых страницах подольше“, - рассказал Евгений.

Также Кошевой признался, что обожает проводит время с Ксенией. Супруги играют вместе с детьми и смотрят сериалы до утра.

Ранее сообщалось, что семейство Кошевых умилило Сеть отпускными фото.

 

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Теги: Евгений Кошевой, Ксения Кошевая
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
GreenPeace!    04.11.2019, 16:18
Оценка:  -1
GreenPeace!
По работе общалась с ними..скажу так:эти люди на 100% лучше выглядят в реале, чем по телику.И позитивные, и симпатичные.
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