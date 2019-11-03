Голливудская звезда Милла Йовович трогательно поздравила дочь с 12-летием
В воскресенье, 3 ноября, старшая дочь голливудской актрисы украинского происхождения Миллы Йовович, Эва Габо Андерсон отметила 12-й день рождения.
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По случаю праздника звездная мама обнародовала новые фото именинницы. Так, на своей странице в Instagram Йовович опубликовала снимки, на которых ее дочь в белом платье с интересным принтом и бантом на голове сидит за столом возле праздничного торта. На нескольких кадрах вместе с Эвой запечатлена и младшая дочь актрисы, 4-летняя Дашиэл Иден. Яркие фотографии с вечеринки Милла сопроводила трогательным поздравлением.
“Поздравляю с 12-м Днём Рождения мою невероятную дочь, милую, умную, добрую и веселую Эву Габо Андерсон. Мне так повезло, что я знаю тебя все эти годы, и ты впечатляешь меня и заставляешь гордиться с каждым днем! Мой невероятный первенец, моя талантливая малышка! Я не могу поверить, что тебе уже 12 !! Желаю тебе здоровья, любви и счастья в жизни! Я люблю тебя всегда Габо!“, - написала Милла Йовович.
Happy 12th Birthday to my incredible daughter, the sweet, the smart, the kind and funny @evergaboanderson! I am so lucky to have known you all these years and you impress and make me more proud with every passing day! My incredible first born, my talented baby girl! I can’t believe you’re already 12😭!! I wish you so much health, love and happiness in your life! I love you Ever Gabo!❤️❤️❤️✨💫⭐️🌸🌻🌹🌷💥☄️🌪🌈⚡️⚡️⚡️
Напомним, ранее Эва Габо Андерсон впервые снялась для обложки глянца.
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