Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Голливудская звезда Милла Йовович трогательно поздравила дочь с 12-летием

Комментариев: 0
Старшей дочери Миллы Йовович, Эве Габо исполнилось 12 лет.
Голливудская звезда Милла Йовович трогательно поздравила дочь с 12-летием
Голливудская звезда Милла Йовович трогательно поздравила дочь с 12-летием
instagram.com/millajovovich

В воскресенье, 3 ноября, старшая дочь голливудской актрисы украинского происхождения Миллы Йовович, Эва Габо Андерсон отметила 12-й день рождения.

Читай также: Беременна Милла Йовович трогательно поздравила мужа с годовщиной

По случаю праздника звездная мама обнародовала новые фото именинницы. Так, на своей странице в Instagram Йовович опубликовала снимки, на которых ее дочь в белом платье с интересным принтом и бантом на голове сидит за столом возле праздничного торта. На нескольких кадрах вместе с Эвой запечатлена и младшая дочь актрисы, 4-летняя Дашиэл Иден. Яркие фотографии  с вечеринки Милла сопроводила трогательным поздравлением. 

“Поздравляю с 12-м Днём Рождения мою невероятную дочь, милую, умную, добрую и веселую Эву Габо Андерсон. Мне так повезло, что я знаю тебя все эти годы, и ты впечатляешь меня и заставляешь гордиться с каждым днем! Мой невероятный первенец, моя талантливая малышка! Я не могу поверить, что тебе уже 12 !! Желаю тебе здоровья, любви и счастья в жизни! Я люблю тебя всегда Габо!“, - написала Милла Йовович.

Напомним, ранее Эва Габо Андерсон  впервые снялась для обложки глянца.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Милла Йовович
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь