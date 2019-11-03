Голливудская звезда Милла Йовович трогательно поздравила дочь с 12-летием

Старшей дочери Миллы Йовович, Эве Габо исполнилось 12 лет.

В воскресенье, 3 ноября, старшая дочь голливудской актрисы украинского происхождения Миллы Йовович, Эва Габо Андерсон отметила 12-й день рождения.

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По случаю праздника звездная мама обнародовала новые фото именинницы. Так, на своей странице в Instagram Йовович опубликовала снимки, на которых ее дочь в белом платье с интересным принтом и бантом на голове сидит за столом возле праздничного торта. На нескольких кадрах вместе с Эвой запечатлена и младшая дочь актрисы, 4-летняя Дашиэл Иден. Яркие фотографии с вечеринки Милла сопроводила трогательным поздравлением.

“Поздравляю с 12-м Днём Рождения мою невероятную дочь, милую, умную, добрую и веселую Эву Габо Андерсон. Мне так повезло, что я знаю тебя все эти годы, и ты впечатляешь меня и заставляешь гордиться с каждым днем! Мой невероятный первенец, моя талантливая малышка! Я не могу поверить, что тебе уже 12 !! Желаю тебе здоровья, любви и счастья в жизни! Я люблю тебя всегда Габо!“, - написала Милла Йовович.

Напомним, ранее Эва Габо Андерсон впервые снялась для обложки глянца.

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