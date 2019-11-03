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Ким Кардашьян показала, какими они с Кендалл Дженнер были 20 лет назад

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Знаменитость поздравила младшую сестру с Днем рождения.

Ким Кардашьян показала, какими они с Кендалл Дженнер были 20 лет назад
Ким Кардашьян показала, какими они с Кендалл Дженнер были 20 лет назад
instagram.com/kendalljenner

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Американская модель, участница реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян трогательно поздравила свою младшую сестру Кендалл Дженнер с Днем рождения, который девушка отпраздновала 3 ноября. Ей исполнилось 24 года. В Инстаграм Ким добавила их общее фото, сделанное около 20 лет назад. Маленькая Кендалл позирует стоя - в светлом платье с собранными назад волосами, а Ким присела около нее на корточки, она одета в светлый наряд на тонких бретелях, а дополняют образ двухцветные очки от солнца.

Моя малышка Кенни @kendalljenner С Днем Рождения. Ты самая милая кукла в мире. Желаю тебе любви и счастья! Я так сильно тебя люблю и не могу дождаться, чтобы поздравить тебя сегодня, - написала Ким.

Сама именинница прокомментировала фото, отметив, что очень любит сестру.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала эффектные кадры из Армении.

 

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Теги: Кендалл Дженнер, Ким Карадашьян, день родждения
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Источник: IVONA bigmir)net

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