Без макияжа и в объятиях любимого: Елена-Кристина Лебедь показала фото с Розенко
Звезда проекта “Аферисты в Сетях“ и невеста бывшего вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, Елена-Кристина Лебедь опубликовала новую фотографию с возлюбленным.
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Так, на своей странице в Instagram девушка разместила снимок, на котором она и ее бойфренд позируют в повседневных нарядах в уютном киевском ресторане. На свежем кадре Павел обнимает возлюбленную. Пара счастливо улыбается на камеру. Отметим, что на новом фото Лебедь запечатлена совсем без макияжа.
“Нет, это не продолжение Хэллоуина. Просто я ненакрашенная. Всем нестрашных Веселых выходных, друзья!“, - подписала публикацию Елена-Кристина.
Напомним, ранее Елена-Кристина Лебедь показала, как с возлюбленным готовится к Хэллоуину.
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