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"С любовью": Monatik с супругой засветились в Голливуде

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Ирина Демичева добавила в Сеть забавный снимок.

"С любовью": Monatik с супругой засветились в Голливуде
ivona.bigmir.net

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Супруга украинского певца, танцора Дмитрия Монатика, которая не часто балует подписчиков новыми фото, добавила в Сеть целый фотоотчет поездки в Лос-Анджелес. Судя по всему, путешествие очень впечатлило Ирину Демичеву - и она активно делится в Инстаграм почти каждым шагом в “городе ангелов“. Так, Ирина добавила несколько снимков, на которых позирует в Голливуде. На одном из фото она идет по улице, а на другом фотографирует себя в зеркале - Монатик сзади обнимает жену.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

With love in LA ♥️♥️♥️♥️

Публикация от IrinaDemicheva (@irinademicheva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На встречу Новым приключениям ♥️🥰

Публикация от IrinaDemicheva (@irinademicheva)

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Кроме того, Демичева добавила снимки в Инста-сториз, показав необычайно красивые закаты в Лос-Анджелесе, а также фото с прогулок.

Ранее мы писали, что Ирина Демичева развлеклась за кулисами "Танцев со звездами".

 

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Теги: Ирина Демичева, Дмитрий Монатик, Голливуд
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Источник: IVONA bigmir)net

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