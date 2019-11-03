Ирина Демичева добавила в Сеть забавный снимок.

"С любовью": Monatik с супругой засветились в Голливуде ivona.bigmir.net

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Супруга украинского певца, танцора Дмитрия Монатика, которая не часто балует подписчиков новыми фото, добавила в Сеть целый фотоотчет поездки в Лос-Анджелес. Судя по всему, путешествие очень впечатлило Ирину Демичеву - и она активно делится в Инстаграм почти каждым шагом в “городе ангелов“. Так, Ирина добавила несколько снимков, на которых позирует в Голливуде. На одном из фото она идет по улице, а на другом фотографирует себя в зеркале - Монатик сзади обнимает жену.

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Кроме того, Демичева добавила снимки в Инста-сториз, показав необычайно красивые закаты в Лос-Анджелесе, а также фото с прогулок.

Ранее мы писали, что Ирина Демичева развлеклась за кулисами "Танцев со звездами".

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