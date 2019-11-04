Киану Ривз впервые вышел в свет с новой возлюбленной - фото

Актер Киану Ривз пришел на благотворительный фестиваль в компании художницы Александры Грант.

В субботу, 2 ноября, в Лос-Анджелесе прошел благотворительный фестиваль LACMA Art + Film, который направленный на поддержку американских музеев. В мероприятии приняли участие многие мировые знаменитости.

Читай также: Киану Ривз высказался по поводу сценария “Матрицы-4“ - видео

Среди приглашенных звезд был голливудский актер, режиссер и продюсер Киану Ривз. Для выхода в свет он выбрал черный костюм с серой рубашкой, черным галстуком и черной жилеткой.

Отметим, что на публике артист появился в компании художницы Александры Грант. В Сети давно ходят слухи о романе 55-летнего Ривза и 46-летней Грант. Но только сейчас они впервые вместе появились на светском мероприятии. Пара позировала перед фотографами, держась за руки.

Александра выбрала для благотворительного вечера темно-синее платье, которое дополнила золотыми украшениями.

Напомним, ранее Холли Берри в откровенном наряде появилась на публике под ручку с Киану Ривзом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.