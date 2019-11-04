Киану Ривз впервые вышел в свет с новой возлюбленной - фото
В субботу, 2 ноября, в Лос-Анджелесе прошел благотворительный фестиваль LACMA Art + Film, который направленный на поддержку американских музеев. В мероприятии приняли участие многие мировые знаменитости.
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Среди приглашенных звезд был голливудский актер, режиссер и продюсер Киану Ривз. Для выхода в свет он выбрал черный костюм с серой рубашкой, черным галстуком и черной жилеткой.
Отметим, что на публике артист появился в компании художницы Александры Грант. В Сети давно ходят слухи о романе 55-летнего Ривза и 46-летней Грант. Но только сейчас они впервые вместе появились на светском мероприятии. Пара позировала перед фотографами, держась за руки.
Александра выбрала для благотворительного вечера темно-синее платье, которое дополнила золотыми украшениями.
Напомним, ранее Холли Берри в откровенном наряде появилась на публике под ручку с Киану Ривзом.
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