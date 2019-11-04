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Киану Ривз впервые вышел в свет с новой возлюбленной - фото

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Актер Киану Ривз пришел на благотворительный фестиваль в компании художницы Александры Грант.
Киану Ривз впервые вышел в свет с новой возлюбленной - фото
Киану Ривз впервые вышел в свет с новой возлюбленной - фото
GettyImages

В субботу, 2 ноября, в Лос-Анджелесе прошел благотворительный фестиваль LACMA Art + Film, который направленный на поддержку американских музеев. В мероприятии приняли участие многие мировые знаменитости.

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Среди приглашенных звезд был голливудский актер, режиссер и продюсер Киану Ривз. Для выхода в свет он выбрал черный костюм с серой рубашкой, черным галстуком и черной жилеткой. 

Отметим, что на публике артист появился в компании художницы Александры Грант. В Сети давно ходят слухи о романе 55-летнего Ривза и 46-летней Грант. Но только сейчас они впервые вместе появились на светском мероприятии. Пара позировала перед фотографами, держась за руки.

Александра выбрала для благотворительного вечера темно-синее платье, которое дополнила золотыми украшениями.

Напомним, ранее Холли Берри в откровенном наряде появилась на публике под ручку с Киану Ривзом.

 

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Теги: Киану Ривз
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  04.11.2019, 10:21
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Kismyas    04.11.2019, 10:14
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Olzika    04.11.2019, 10:44
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