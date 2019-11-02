Даша Астафьева поразила новой фотосессией в корсете

Певица опубликовала горячие кадры в социальной сети.

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Певица и актриса Даша Астафьева, которая долгое время считала себя некрасивой, поделилась с поклонниками новыми фото. На своей странице в Инстаграм модель опубликовала очень смелые кадры.

Перед камерой Астафьева позировала в ярком корсете и чулках.

Есть люди, рядом с которыми, я понимаю, что «о фотографии» равно как и «о сексе» я знаю все. А именно ничего, - подписала один из постов Даша.

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Фолловеры артистки, как всегда, написали ей сотки комплиментов, отметив, что красота и сексуальность Даши не знает границ.

“Восхищаюсь вами“

“Даша, ты прекрасна“

“Огненное фото!“

“Мужчинам нравится, а женщины завидуют“, - пишут пользователи сети.

Недавно Павел Зибров рассказал, как грелся по ночам с Дашей Астафьевой.

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