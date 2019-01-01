Звезды на премьере украинской комедии "Кошмарный директор или школа №5"

Кто из украинских звезд посетил допремьерный показ фильма "Кошмарный директор или школа №5".

30 октября в Столичном кинотеатре Синема Сити (ТРЦ Ocean Plaza) состоялась премьера комедии “Кошмарный директор или Школа №5“ с Дашей Астафьевой, Дмитрием Суржиковым, Сергеем Фроловым и Таисией Щурук в главных ролях.

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На премьере было ярко, вкусно и весело! Ведущим вечера стал Kishe. Зрители познакомились и пообщались с актёрами фильма, танцевали под выступление группы HighUp5, выигрывали подарки.Угощали гостей сеть ресторанов “Сушия“, чипсы “Lays“ природная минеральная вода BonAqua.

Первыми украинскую комедию увидели: Даша Астафьева, Василий Вирастюк, Павло Зибров, Римма Зюбина, Снежана Егорова, Анна Тринчер, Павел Вишняков, Никита Будаш (гр. KAZKA), Вячеслав Соломка, Владимир Бебешко, Солоха, Богдан Юсипчук, Александр Лещенко, Алла медведева, Арам Арзуманян, Наталья Кудряшова, Михаил Грицкан,Мила Кузнецова, Алексей Гладушевский , Андрей Дебрин,Елена Репина, NAVKA, участники шоу “Топ-модель по Украински“ Елизавета Безкровная, Дима Сукач, Яся Крутова, Дима Топоринский и другие.

О фильме:

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Комедия “Кошмарный директор или школа №5“ снята в Украине в 2019 году студией Татьяны Гнедаш “Artforms Продакшн“ и студии “High Up Studio“. Обе студии специализируются на производстве телевизионных сериалов и для них это дебют в полнометражном прокатном кино.

Фильм рассказывает о новом директоре школы, ранее работавший в колонии и учеников ужасной школы района. История о том, как взрослые и подростки меняют друг друга, об их ошибки, второй шанс, первую настоящую любовь, которая и в 15, и в 45 все равно безумная, и о том, что самое важное быть собой, ведь сам себя не обманешь, правда?

“Кошмарного директора“ сыграл Сергей Фролов, известный по фильму “Тайный дневник Симона Петлюры“.

Саундтрек к фильму спели энергичные HighUp5. Авторы сценария - Татьяна Гнедаш, Саша Ткаченко и Иван Шишман, режиссер-постановщик - Мила Погребиская.

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