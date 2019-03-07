Мать звезды "50 оттенков" покорила поклонников подтянутой фигурой.

62-летняя Мелани Гриффит показала эффектное фото в белье instagram.com/melaniegriffith

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Все мы привыкли, что звезды частенько выкладывают в Сеть снимки в пикантных образах, даже в белье. И, самое интересное, что селебритис "постарше" иногда выглядят в откровенных комплектах ничуть не хуже молодых красоток. Так, буквально на днях в белье засветилась эффектная красотка Шерон Стоун, а теперь снимками в исподнем побаловала и оскароносная Мелани Гриффит.

Звезда Голливуда и покорительница мужских сердец, которая успела побывать замужем за такими мачо как Стивен Буэр, Антонио Бандерас, а за красавчиком Доном Джонсоном - дважды, выставила в Сеть снимок в эффектном черном комплекте.

Таким фото 62-летняя звезда поддержала своих любимых дизайнеров белья - и лишний раз продемонстрировала подтянутую спортивную фигуру - без изъянов и целлюлита.

Снимки моментально разлетелись по Сети - и собирают восторженные комментарии.

Что ж, похоже у звезды "50-ти оттенков серого" Дакоты Джонсон есть еще один лишний повод ровняться на свою звездную маму - ведь чтобы выглядеть так после 60, нужно немало работать над собой.

Ранее мы писали, что 49-летняя Кэмпбелл снялась в кожаном белье и зеленом парике.

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