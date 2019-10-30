Нет, мне не стыдно": MamaRika запостила фото в прозрачном наряде
Известная украинская певица, участница третьей “Фабрики звезд“ MamaRika (Анастасия Кочетова) поделилась с подписчиками провокационными кадрами в соцсети.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько снимков, где она позировала в откровенном наряде. На пикантных фото звезда запечатлена в прозрачном черном боди, через который просвещались грудь и живот девушки. На плечи MamaRika накинула пиджак серого цвета. Свой образ она дополнила черными сапогами и белым украшением на шее.
Судя по подписи к горячим кадрам, автором снимков выступил бойфренд MamaRika, участник Лиги Смеха, звезда проекта “Однажды в Одессе“ и капитан команды КВН “Одесские Мансы“ Сергей Середа. Кроме того, исполнительница отметила, что она не стесняется сниматься обнаженной потому, что любит свое тело.
“Коли в гардеробі з’являється нова білизна від @zhilyova_lingerie, то твій бойфренд автоматично перетворюється на фотографа,а квартира на фотостудію. І ні, мені не стидно! Філ маселф соу сексі і лав май баді, чого і вам бажаю, дівчулі“, - написала MamaRika.
#Halloween ?!Нє,не чула 👻 Але чула що коли в гардеробі з’являється нова білизна від @zhilyova_lingerie ,то твій бойфренд автоматично перетворюється на фотографа,а квартира на фотостудію😜 Яка фотка більше нра- 1,2,3,4? . З.И. І ні ,мені не стидно! Філ маселф соу сексі і лав май баді,чого і вам бажаю,дівчулі🖤
Напомним, ранее певица MamaRika показала редкое фото со своей мамой.
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