Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Нет, мне не стыдно": MamaRika запостила фото в прозрачном наряде

Комментариев: 0
Певица MamaRika поделилась в соцсети снимками в прозрачном боди.
Нет, мне не стыдно": MamaRika запостила фото в прозрачном наряде
Нет, мне не стыдно": MamaRika запостила фото в прозрачном наряде
instagram.com/mamarika_official

Известная украинская певица, участница третьей “Фабрики звезд“ MamaRika (Анастасия Кочетова) поделилась с подписчиками провокационными кадрами в соцсети. 

Читай также: MamaRika сняла своего возлюбленного в новом клипе “Prolisky“

На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько снимков, где она позировала в откровенном наряде. На пикантных фото звезда запечатлена в прозрачном черном боди, через который просвещались грудь и живот девушки. На плечи MamaRika накинула пиджак серого цвета. Свой образ она дополнила черными сапогами и белым украшением на шее.

Судя по подписи к горячим кадрам, автором снимков выступил бойфренд MamaRika, участник Лиги Смеха, звезда проекта “Однажды в Одессе“ и капитан команды КВН “Одесские Мансы“ Сергей Середа. Кроме того, исполнительница отметила, что она не стесняется сниматься обнаженной потому, что любит свое тело.

“Коли в гардеробі з’являється нова білизна від @zhilyova_lingerie, то твій бойфренд автоматично перетворюється на фотографа,а квартира на фотостудію. І ні, мені не стидно! Філ маселф соу сексі і лав май баді, чого і вам бажаю, дівчулі“, - написала MamaRika.

Напомним, ранее певица MamaRika показала редкое фото со своей мамой.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: MamaRika
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь