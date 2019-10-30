Певица MamaRika поделилась в соцсети снимками в прозрачном боди.

Нет, мне не стыдно": MamaRika запостила фото в прозрачном наряде instagram.com/mamarika_official

Известная украинская певица, участница третьей “Фабрики звезд“ MamaRika (Анастасия Кочетова) поделилась с подписчиками провокационными кадрами в соцсети.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько снимков, где она позировала в откровенном наряде. На пикантных фото звезда запечатлена в прозрачном черном боди, через который просвещались грудь и живот девушки. На плечи MamaRika накинула пиджак серого цвета. Свой образ она дополнила черными сапогами и белым украшением на шее.

Судя по подписи к горячим кадрам, автором снимков выступил бойфренд MamaRika, участник Лиги Смеха, звезда проекта “Однажды в Одессе“ и капитан команды КВН “Одесские Мансы“ Сергей Середа. Кроме того, исполнительница отметила, что она не стесняется сниматься обнаженной потому, что любит свое тело.

“Коли в гардеробі з’являється нова білизна від @zhilyova_lingerie, то твій бойфренд автоматично перетворюється на фотографа,а квартира на фотостудію. І ні, мені не стидно! Філ маселф соу сексі і лав май баді, чого і вам бажаю, дівчулі“, - написала MamaRika.

Напомним, ранее певица MamaRika показала редкое фото со своей мамой.

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