Горячее фото: Леся Никитюк похвасталась фигурой в бикини

Ведущая Леся Никитюк опубликовала пляжное фото из Египта.

Популярная ведущая Нового канала Леся Никитюк, которая решила себе устроить мини-отпуск на берегу Красного моря, поделилась в Сети новыми фото с отдыха в Египте.

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Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала пляжный кадр. На снимке артистка нежится на солнышке в крошечном купальнике с пайетками. Девушка сделала селфи, на котором продемонстрировала идеальную фигуру.

В описании к пикантному кадру Леся решила подсказать подписчикам, как покупать тур и какую туристическую фирму выбрать.

Поклонники ведущей оставили множество комплиментов в комментариях к публикации.

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“Шикарна“, “МММ... Какая сладенькая ты!!!“, “Откуда купальник? Красотка“, “Воистину Богиня“, “Гарно виглядаєш. Гарного відпочинку і настрою“, “Купальник- супер!“, “Яка ж красивааа“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Леся Никитюк поделилась секретом похудения.

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