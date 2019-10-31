Горячее фото: Леся Никитюк похвасталась фигурой в бикини
Популярная ведущая Нового канала Леся Никитюк, которая решила себе устроить мини-отпуск на берегу Красного моря, поделилась в Сети новыми фото с отдыха в Египте.
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Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала пляжный кадр. На снимке артистка нежится на солнышке в крошечном купальнике с пайетками. Девушка сделала селфи, на котором продемонстрировала идеальную фигуру.
В описании к пикантному кадру Леся решила подсказать подписчикам, как покупать тур и какую туристическую фирму выбрать.
#ГдеПокупатьТур Если вы современный человек, то наверняка пашете как конь!!! Я ДА!!! Пахайте на здоровье но и не забывайте отдыхать и доверять свой отдых проверенным и хорошим компаниям :) На прошлой неделе в рамках проекта “Украинская народная премия“, 𝗧𝗨𝗜 𝗨𝗸𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲 признали лучшей сетевой туристической компанией 2019. В 2019 году компании уже доверили свой отдых более 300 000 туристов!!! А еще у компании более 250 точек продаж - франчайзинговые офисы, где можно купить тур. P.S. Как делаю я?!? Я уже давно бронируюю тур на сайте компании TUI Ukraine 24/7, оплачиваю его картой!!! Потом вызываю курьера который привозит все документы и может так же на месте принять оплату (если хотите оплатить наличными)! @tuiukraine.official #леся #порадитуристам
Поклонники ведущей оставили множество комплиментов в комментариях к публикации.
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“Шикарна“, “МММ... Какая сладенькая ты!!!“, “Откуда купальник? Красотка“, “Воистину Богиня“, “Гарно виглядаєш. Гарного відпочинку і настрою“, “Купальник- супер!“, “Яка ж красивааа“, - написали пользователи Сети.
Напомним, ранее Леся Никитюк поделилась секретом похудения.
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