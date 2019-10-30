Фотограф рассказала, что съемки в США были сложными, а иногда даже опасными .

Настоящий экстрим: Кароль позировала в соблазнительных позах в каньонах в США instagram.com/tina_karol

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Певица Тина Кароль снялась в яркой фотосессии для глянца Viva. Для того, чтобы сделать необычные яркие фото - Тина вместе с сыном и фотографом посетила два американских каньона с живописной природой - и примерила несколько стильных нарядов. Снимки Кароль добавила в Инстаграм.

В Инстаграм появились также бекстейджи со съемок - артистка позирует в коротком белом платье необычной фактуры с длинным рукавом от украинского бренда CULTNKD. Тина принимает сексуальные позы в объективе фотографа Алины Симоненко.

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На страничке фа-клуба Кароль опубликовали комментарий фотографа, которая призналась, что съемки были нелегкими, а иногда даже экстремальными.

Мы с Тиной и командой провели, как минимум, 10 часов в машине вместе, а это значит: и пели, и кушали, и смеялись, и играли в слова, реп-батлы с Веней, который сидел между чемоданами и терпел несчетное количество кадров при температуре +50 градусов. “Ну ведь это какое-то издевание“, - говорил он.

Мы пересекли разные штаты. Эта поездка - целый сериал, мы назвали себя “группой экстрима“! Каждый день - как неделя. Мы были в двух каньонах, в одном из них нельзя было снимать видео. Мы придумали свои знаки - когда фото, когда видео, чтобы не говорить вслух и не привлекать лишнего внимания. В каньон сам не попадёшь, с тобой ходит индеец - это их территория, — рассказала фотограф Алина Симоненко.

Ранее мы писали, что сын Тины Кароль рассказал о своем досуге в Британии.

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