Модель Роузи Хантингтон-Уайтли продемонстрировала стильный look в белом белье.

Ну очень сексуально: Жена "перевозчика" Стейтема снялась в белье с подтяжками instagram.com/rosiehw

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Супруга актера Джейсона Стейтема, который наиболее известен по серии картин “Перевозчик“, британская супермодель и дизайнер Роузи Хантингтон-Уайтли показала стильный образ в эротическом белье.

В Инстаграм 32-летняя знаменитость добавила снимок, на котором позирует в белом кружевном комплекте из своей новой коллекции. Образ дополнили пояс с подтяжками и чулки с кружевом.

Стоит отметить, что Роузи не является официальной супругой Стейтема. Она встречалась с Джейсоном с апреля 2010, а в 2016-м пара объявила о помолвке. 24 июня 2017 года у Джейсона и Роузи родился сын Джек Оскар Стейтем.

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