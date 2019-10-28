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Ну очень сексуально: Жена "перевозчика" Стейтема снялась в белье с подтяжками

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Модель Роузи Хантингтон-Уайтли продемонстрировала стильный look в белом белье.

Ну очень сексуально: Жена
Ну очень сексуально: Жена "перевозчика" Стейтема снялась в белье с подтяжками
instagram.com/rosiehw

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Супруга актера Джейсона Стейтема, который наиболее известен по серии картин  “Перевозчик“, британская супермодель и дизайнер Роузи Хантингтон-Уайтли показала стильный образ в эротическом белье.

В Инстаграм 32-летняя знаменитость добавила снимок, на котором позирует в белом кружевном комплекте из своей новой коллекции. Образ дополнили пояс с подтяжками и чулки с кружевом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New Rosie Lingerie coming soon.. 🖤

Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

Стоит отметить, что Роузи не является официальной супругой Стейтема. Она встречалась с Джейсоном с апреля 2010, а в 2016-м пара объявила о помолвке. 24 июня 2017 года у Джейсона и Роузи родился сын Джек Оскар Стейтем.

Ранее мы писали, что образ повторила украинская певица Тина Кароль.

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Теги: фото в белье, Джейсон Стейтем, Роузи Хантингтон-Уайли
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Источник: ivona.bigmir.net

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