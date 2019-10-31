Суперзвезда прилетела на Канарские острова для съемок в новой картине о супергероях.

Джоли засветилась с детьми на Канарах instagram.com/wild_angelina_jolie

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Американская кинодива 44-летняя Анджелина Джоли, судя по всему, настолько соскучилась по работе, что сразу после фееричной премьеры картины “Малефисента“, в которой сыграла яркую колдунью, приступила к новым съемкам. Звезда отправилась на Канары, где будет сниматься в супергеройском фильме “Вечные“ (The Eternals). На днях Джоли вместе со старшими детьми прибыла на остров Фуэртевентура.

Папарацци засняли звезду во время воскресного шопинга с 14-летней дочерью Захарой и 11-летними близнецами Ноксом и Вивьен - семейство прогуливалось около дисконтного магазина. Анджелина отправилась за покупками в белом легком миди-платье и коричневых сандалиях, а дополнили образ выразительные очки от солнца и сумка в тон обуви. На фото, которые папарацци слили в Сеть, звезда счастливо улыбается.

В новом фильме по киновселенной Marvel Джоли воплотит суперженщину Тену. Картина должна выйти на экраны в ноябре 2020.

Вместе с Джоли в фильме также появятся Сальма Хайек, Ричард Мэдден, Кит Харингтон и другие.

Этим летом на фестивале Comic-Con в Сан-Диего актриса объяснила, почему рада сыграть в фильме Marvel.

Я думаю, быть частью кинематографической вселенной Marvel — значит быть семьей, — сказала Джоли.

Ранее мы писали, что в Сети показали превращение Джоли в Малефисенту.

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