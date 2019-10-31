Певица Камалия поделилась снимком с фотосессии для журнала Viva!.

В пиджаке на голое тело: Камалия показала кадр с яркой фотосессии instagram.com/kamaliyaofficial

Известная певеца, Заслуженная артистка Украины и обладательница титула “Мисс Мира 2008“ Камалия поделилась с подписчиками откровенной фотографией в соцсети.

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На своей странице в Instagram опубликовала снимок, который сделала фэшн-фотограф Соня Плакидюк во время фотосессии для популярного журнала Viva!.

На ярком кадре Камалия запечатлена в оранжевом брючном костюме. Пиджак звезда наделана голое тело. В руках певица держит апельсин. На заднем фоне также можно увидеть картину с этими цитрусовыми фруктами.

“Что греховнее? Укусить плод от дерева познания добра и зла или апельсин? Кадр снят Соней Плакидюк для фотосессии самого гламурного украинского журнала “VIVA”, - подписала фото Камалия.

Поклонники принялись активно комментировать новую публикацию исполнительницы.

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“Идея с картиной огонь. очень круто получилось“, “Богиняяя“, “Камалия! Вы умная, шикарная женщина! Вашему мужу очень повезло с Вами, с Вашим умом,талантом ,красотой и добротой! А большего и не надо! Солнышко наше!“, “Прекрасная душевная красота+красота внешняя - это наша Камалия!“, “Красавица“, “Дуже гарне фото“, “Шикарно выглядите, Камалия“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее дочери Камалии приняли участие в соревнованиях по конному спорту.

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