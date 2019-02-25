Украинская артистка появилась на "танцах со звездами" в платье, похожем на наряд жены Стейтема.

"Это нормально": Кароль призналась, почему "сплагиатила" наряд известной модели instagram.com/dikayavoda

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Украинская певица Тина Кароль уже давно заслужившая славу одной из самых стильных звезд отечественного шоубиза, по праву может считаться “королевой платьев“. Звезда постоянно удивляет зрителей эффектными нарядами на эфирах шоу, в которых появляется. Так, на программе “Танцы со звездами“, которую Кароль ведет с Юрием Горбуновым, артистка частенько блистает в платьях от украинских дизайнеров.

О серебристом платье, в котором Кароль появилась на первом эфире нового сезона танцевального шоу, расспросила Тину ведущая “Светской жизни“ Екатерина Осадчая.

Серебристое платье с глубоким декольте и вырезом - работа известного украинского дизайнера Екатерины Сильченко. В очень похожем наряде в феврале этого года появилась на вечеринке после церемонии “Оскар 2019“ британская супермодель, жена актера Джейсона Стейтема Роузи Хантингтон-Уайтли.

А вот так выглядит в похожем платье Тина Кароль:

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Тина Кароль прокомментировала сходство аутфитов, отметив, что ее платье, действительно, делалось по образу наряда от Versace.

“Танцы со звездами“ - проект, который требует всегда оставаться гламурной. Он также дает возможность воссоздать образ с красной дорожки. В моей платья для первого эфира есть прототип - известный наряд от Versace. Я спокойно к этому отношусь, это нормально для танцевального шоу. Ведь ведущие, как и участники, играют определенные роли », - призналась исполнительница.

Ранее мы писали, что Тина Кароль украсила обложку известного глянца.

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