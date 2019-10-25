Наоми Кэмпбелл покорила Сеть в эротическом белье и зеленом парике

Супермодель выставила яркое фото в кожаном комплекте и сапогах на высоком каблуке .

instagram.com/naomi

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Британская супермодель 49-летняя Наоми Кэмпбелл поразила Сеть снимком в эротическом белье и ярком парике. Фото она добавила в Инстаграм. Знаменитость позирует в черном кожаном комплекте, декорированном “сбруей“ и заклепками. На шее у модели - ошейник, а на голове парик с ярко-зелеными волосами. Образ дополнили лакированные ботфорты на высоком каблуке.

К слову, модель частенько “балует“ своих подписчиков, демонстрируя идеальную фигуру в белье. Так, недавно она добавила фото в белом комплекте с бахромой.

Напомним, что Наоми Кэмпбелл работает моделью с 15 лет. Она стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала Vogue и Time.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски покорила Сеть голым фото.

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