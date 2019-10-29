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Лорак засветилась в Вероне в брендовой пижаме

Комментариев: 3
Артистка приняла участие в шоу известного бельевого бренда.

Лорак засветилась в Вероне в брендовой пижаме
Лорак засветилась в Вероне в брендовой пижаме
Ivona

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Певица Ани Лорак, которая часто выбирает для выступлений экстравагантные наряды, поразила Сеть смелым образом в шелковом белье. В Инстаграм артистка добавила фото и видео с шоу известного бельевого бренда, лицом которого стала Лорак. Певица позирует в темно-синей пижаме из-под которой выглядывает бюстгальтер. Образ дополнили туфли на каблуке и массивное колье. Как свидетельствует подпись - ивент прошел в Вероне.

instagram.com/anilorak

На фан-страничке Лорак в Инстаграм появился ролик, где артистка появляется в кадре в том же наряде, нарочито манерничая и позируя.

Поклонники похвалили фигуру Лорак, которую, по их мнению, выгодно подчеркнул пижамный наряд.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за фотошоп на снимке.

 

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Теги: ани лорак, наряды, пижама
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  31.10.2019, 15:20
Оценка:  0
гость
Гы-гы-гы-гы-ы-ы-ы-ы-ы-ы!!!
Прошла инфа, что на Мозамбике, местные аборигено, отрезали бошки пятерым кацапским свиньям!
Путын, ввиди вайска! Нашидедываевале!
гость  (аноним)  31.10.2019, 15:13
Оценка:  0
гость
А чего эта, коза из носа, не на Новосибирской птицефабрике?
гость  (аноним)  31.10.2019, 15:13
Оценка:  0
гость
кто еще не потаскал потаскушку Лорак?
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