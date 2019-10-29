На вечеринку к Кейтлин Дженнер не пришла Хлое Кардашьян.

В Сеть попали снимки с Дня рождения отчима Кардашьян, который стал женщиной instagram.com/caitlynjenner

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Американская телезвезда 70-летняя Кейтлин Дженнер, которая до смены пола была спортсменом легкоатлетом Уиильямом Брюсом Дженнером и состояла в браке с матерью известной светской львицы Ким Кардашьян, отпраздновала свой День рождения в кругу семьи. 28 октября она отметила юбилей. Фотографии с торжества опубликовала сама именинница в своем Инстаграм.

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На фото видно, что поздравить именинницу пришли близкие люди - торжество посетили как родные дочери Кейтлин - Кайли и Кендалл Дженнер, так и падчерицы Ким и Кортни Кардашьян. Виновнице торжества подарили множество ярких букетов и белый кремовый торт с изображением Кейтлин еще в образе мужчины - рядом с маленькими дочками.

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Как сообщает TMZ, еще одна приемная дочь Кейтлин - бизнесвумен и участница реалити-шоу 35-летняя Хлои Кардашьян не смогла приехать на праздник из-за съемок рекламы.

Источники сообщили, что Хлои заранее позвонила и сообщила, что пропустит праздничный ужин.

Напомним, что Уиильям Брюс Дженнер женился на матери Кортни, Ким и Хлое Кардашьян - Крис в 1992 году. В 2015 после развода с Крис он совершил камин-аут и попросил называть его Кейтлин.

Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер снялась в рекламе известного брэнда в образе русалки.

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