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63-летняя Линда Хэмилтон засветилась на премьере "Терминатора" в коротком платье

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Звезда надела цветастое платье и ботфорты на каблуке .

63-летняя Линда Хэмилтон засветилась на премьере
63-летняя Линда Хэмилтон засветилась на премьере "Терминатора" в коротком платье
instagram.com/kaskable

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Актеры, сыгравшие главные роли в продолжении культового боевика "Терминатор", Линда Хэмилтон и Арнольд Шварценеггер появились на премьере ленты в Беверли-Хиллз. Об этом пишет ТСН.

Обе звезды радостно позировали фотографам - и поражали стильными образами. Так, 63-летняя Хэмилтон выбрала для презентации короткое платье с цветочным принтом и высокие сапоги на каблуке. Образ дополнил легкий макияж. Короткие волосы Линда зачесала на одну сторону.

tsn.ua/lady

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Ее 72-летний коллега Арнольд Шварценеггер надел васильковую футболку-поло, поверх которой была черная кожаная куртка. "Низ" наряда составили черные брюки и темные крокодиловые Слипоны. На фото звезды появляются в объятиях друг друга, с лучезарными улыбками.

tsn.ua/lady

Напомним, что ранее премьеру картины "Терминатор. Темные судьбы" в Голливуде отменили из-за лесных пожаров - актер Арнольд Шварценеггер написал на своей странице в соцсетях, что вынужден был эвакуироваться из своего дома.

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Теги: Линда Хэмилтон, наряды звезд, короткое платье
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Антибес    31.10.2019, 12:24
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Антибес
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