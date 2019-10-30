"Когда еще не было Instagram": Ольга Сумская показала фото из молодости

Актриса Ольга Сумская поделилась архивными фотографиями.

Популярная актриса и ведущая, Народная артистка Украины Ольга Сумская в очередной раз восхитила поклонников своей красотой. Знаменитость опубликовала архивные кадры, показав, как выглядела в молодости.

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Так, на своей странице в Instagram Ольга обнародовала четыре фотографии, на которых она еще совсем юная. На первых двух снимках Сумская позирует в белой блузке и серьгах с жемчужинами. На третьем фото актриса запечатлена в бежевом платье с оголенными плечами. Шикарный наряд она дополнила накидкой из шелка, ожерельем и браслетом из жемчуга. Еще на одном кадре Ольга предстала в черной кофте. В руках артистка держала букет цветов.

“Коли ще не було Insta...“, - подписала публикацию Сумская.

Поклонники артистки оставили множество восторженных отзывов к архивным фотографиям.

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“Вы настоящая красота и, лично для меня, самая красивая женщина Украины. И да, сколько всего мы могли бы выложить интересного тогда, когда не было Инстаграм“, “Пані Олю ви просто чарівна жінка. Обожнюю вас за почуття гумору і невичерпний оптимізм“, “Красота невероятная, природная, не то, что сейчас, все деланые-переделаные“, “Вы с годами вообще не меняетесь“, “Весна в очах, літо в характері. Стиль в образі і жіночність в кожному жесті. Пані Олю, кожним фото милуюся, захоплююсь і надихаюсь“, “Нічого не змінилося, Ви така ж..)))“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Ольга Сумская представила свою коллекцию платьев “RIDNA“.

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