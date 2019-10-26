Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал приняла участие в невероятно стильной фотосессии.

"Вау, вот это красотка!": Анна Кошмал снялась в эффектной фотосессии instagram.com/smorkovkina

Популярная украинская актриса, звезда сериалов “Сваты“, “Слуга народа“, “Село на мільйон“, “Великі Вуйки“ и “Будиночок на щастя“ Анна Кошмал похвасталась в соцсети стильной фотосессией, автором которой выступил Сергей Черкасов

Читай также: Анна Кошмал отпразновала 25-летие на съемочной площадке - фото

Так, на своей странице в Instagram 25-летняя артистка опубликовала несколько снимков, на которых предстала в ярких образах. Во время фотосъемки Анна примеряла роскошный красный костюм, пиджак которого надела на голое тело. Образ дополнили оранжевые босоножки.

Анна Кошмал instagram.com/smorkovkina

Также Кошмал примерила полупрозрачную черную блузу и брюки с завышенной талией.

Анна Кошмал instagram.com/smorkovkina

Читай также: “Девичник“: 6 самых известных актрис Украины на одной сцене

Еще на одном черно-белом кадре актриса позировала в черном блестящем наряде с глубоким декольте.

Напомним, ранее актриса Анна Кошмал впервые поделилась тайной своей свадьбы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.