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"Вау, вот это красотка!": Анна Кошмал снялась в эффектной фотосессии

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Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал приняла участие в невероятно стильной фотосессии.
"Вау, вот это красотка!": Анна Кошмал снялась в эффектной фотосессии
"Вау, вот это красотка!": Анна Кошмал снялась в эффектной фотосессии
instagram.com/smorkovkina

Популярная украинская актриса, звезда сериалов “Сваты“, “Слуга народа“, “Село на мільйон“, “Великі Вуйки“ и “Будиночок на щастя“ Анна Кошмал похвасталась в соцсети стильной фотосессией, автором которой выступил Сергей Черкасов

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Так, на своей странице в Instagram 25-летняя артистка опубликовала несколько снимков, на которых предстала в ярких образах. Во время фотосъемки Анна примеряла роскошный красный костюм, пиджак которого надела на голое тело. Образ дополнили оранжевые босоножки.

Анна Кошмал
Анна Кошмал
instagram.com/smorkovkina

Также Кошмал примерила полупрозрачную черную блузу и брюки с завышенной талией.

Анна Кошмал
Анна Кошмал
instagram.com/smorkovkina

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Еще на одном черно-белом кадре актриса позировала в черном блестящем наряде с глубоким декольте.

Напомним, ранее актриса Анна Кошмал впервые поделилась тайной своей свадьбы.

 

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Теги: Анна Кошмал
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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