Горячая чика: Каменских прогулялась по тропикам в пикантном наряде
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Певица Настя Каменских, которая на днях выпустила провокационный клип на песню Elefante, похоже, сама впечатлилась темой романтики в джунглях - и порадовала поклонников новыми фото из мексиканских зарослей.
В Инстагам Каменских добавила два снимка, на которых позирует на фоне сочной зеленой растительности - в шелковой юбке золотистого цвета и черной майке на тонких бретелях. Образ красотка дополнила крупными золотистыми серьгами.
#mexicaNKa #tropical #chica #caliente, - подписала Настя.
На одном из фото артистка позирует спиной, демонстрируя похудевшие бедра и ягодицы.
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Поклонники отметили, что Настя выглядит ярко и стильно. Часть фолловеров, правда, подчеркнули, что девушка слишком похудела. Также некоторые подписчики раскритиковали фото, на котором Каменских стоит спиной, - им показалось, что из-за неудачного ракурса спина артистки кажется непропорционально большой, а шея - короткой.
- Яркий цветок среди зелёных растений😻🔥🔥❤❤♥
- Шёлк среди джунглей🥰
- Девочка огонь❤️
- Роскошная девочка!!!)))🔥😍😍😍
- Какая худая и на себя не похожа!!А была красотка!!
- Попа как у Ким, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Потап и Настя насмешили подписчиков “альтернативным“ клипом на новую песню Каменских.
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