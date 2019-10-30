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Горячая чика: Каменских прогулялась по тропикам в пикантном наряде

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Артистка прогулялась по тропическим зарослям в шелковом наряде.

Горячая чика: Каменских прогулялась по тропикам в пикантном наряде
Горячая чика: Каменских прогулялась по тропикам в пикантном наряде
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, которая на днях выпустила провокационный клип на песню Elefante, похоже, сама впечатлилась темой романтики в джунглях - и порадовала поклонников новыми фото из мексиканских зарослей.

В Инстагам Каменских добавила два снимка, на которых позирует на фоне сочной зеленой растительности - в шелковой юбке золотистого цвета и черной майке на тонких бретелях. Образ красотка дополнила крупными золотистыми серьгами.

#mexicaNKa #tropical #chica #caliente, - подписала Настя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#mexicaNKa #tropical #chica #latina

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

На одном из фото артистка позирует спиной, демонстрируя похудевшие бедра и ягодицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#mexicaNKa #tropical #chica #caliente

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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Поклонники отметили, что Настя выглядит ярко и стильно. Часть фолловеров, правда, подчеркнули, что девушка слишком похудела. Также некоторые подписчики раскритиковали фото, на котором Каменских стоит спиной, - им показалось, что из-за неудачного ракурса спина артистки кажется непропорционально большой, а шея - короткой.

  • Яркий цветок среди зелёных растений😻🔥🔥❤❤♥
  • Шёлк среди джунглей🥰
  • Девочка огонь❤️
  • Роскошная девочка!!!)))🔥😍😍😍
  • Какая худая и на себя не похожа!!А была красотка!!
  • Попа как у Ким, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Потап и Настя насмешили подписчиков “альтернативным“ клипом на новую песню Каменских.

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Теги: Настя Каменских, наряды звезд, откровенные наряды
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Источник: ivona.bigmir.net

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