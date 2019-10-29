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53-летняя Сальма Хайек показала фигуру в купальнике - фото

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Голливудская звезда Сальма Хайек поделилась в соцсети пляжными фото.
53-летняя Сальма Хайек показала фигуру в купальнике - фото
53-летняя Сальма Хайек показала фигуру в купальнике - фото
instagram.com/salmahayek/

Известная голливудская актриса, режиссер и продюсер Сальма Хайек в очередной раз похвасталась своей роскошной фигурой. Звезда опубликовала пляжные снимки.

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Так, на своей странице в Intagram 53-летняя артистка обнародовала несколько кадров на которых позирует она позирует в двухцветном купальнике. На первом снимке Сальма сидит на траве и демонстрирует пышную грудь. В описании к нему звезда отметила, что любит черепах на пляже.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I like #turtles on the beach 🐢 Me gustan las tortugas en la playa

Допис, поширений Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

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На втором фото Хайек приняла сексуальною позу на траве. Пляжный наряд отлично подчеркнул плоский животик Сальмы. Кроме актрисы в кадре появилась черепаха.

Ой ... Я разместила правильную подпись, но неправильное фото без черепашки. Я - хаос для социальных сетей“, - подписала второй снимок голливудская звезда.

Ранее Голливуская звезда Сальма Хайек показала, как отпраздновала день рождения.

 

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Теги: Сальма Хайек
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Источник: Ivonа bigmir)net

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