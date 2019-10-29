"Похитительница моряков": Леся Никитюк в бикини сняла видео под водой

Ведущая Леся Никитюк поделилась в Сети роликом с отдыха в Египте.

Известная украинская ведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк продолжает делиться с подписчиками фото и видео с мини-отпуска на берегу Красного моря. На днях артистка отправилась на отдых в Египет.

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Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала ролик, который был снят под водой. На видео Леся в крошечном бикини с пайетками, в маске и ластах плавает в море под песню MONATIK “Сильно“.

“Русалка Ле“, - лаконично подписала ролик Никитюк.

Подписчики Леси осыпали ее комплиментами в комментариях. Многие отметили, что у звезды идеальная фигура и отличные навыки пловца.

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“Вау, справді русалонька“, “Як граційно“, “Богиня! И не только ламината!“, “Леся суперрр Леся классс хто не вірить тому в глаз“, “Русалочка Леся похитительница моряков“, “Леся, у вас фигура просто супер“, “Ихтиандр в купальнике“, “Я же говорю, русалка. Прям синхронное плавание“, “Красавица неземная! Мужчины, смотрите, ненасмотритесь!“, - пишут пользователи Сети.

Ранее сообщалось, Леся Никитюк запостила забавный кадр из торгового центра.

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