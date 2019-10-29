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Санта Димопулос показала редкие фото сына в честь его дня рождения

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"Экс-ВИА Гра" Санта Димопулос поделилась снимками с сыном от ведущего Андрея Джеджулы.
Санта Димопулос показала редкие фото сына в честь его дня рождения
Санта Димопулос показала редкие фото сына в честь его дня рождения
instagram.com/santadimopulos

Бывшая солистка группы “ВИА Гра“, танцовщица и чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос поделилась в соцсети яркими семейными фотографиями. Звезда обнародовала редкие кадры с сыном по случаю его дня рождения.

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Во вторник, 29 октября, Даниэлю исполнилось 11 лет. На своей странице в Instagram Санта опубликовала целую подборку снимков с подросшим мальчиком и трогательное поздравления.

Так, в публикации можно увидеть не только фото, где Даня позирует один, но и совместные кадры со звездной мамой. Димопулос разместила в соцсети пляжное фото, черно-белый кадр, на котором она обнимает сына, снимок с первого звонка и фото, которое было сделано в Монако в последние месяцы второй беременности Санты.

“С Днём Рождения, душа моя. Все слова кажутся банальными, когда хочется выразить чувства этому человеку... Просто скажу, что ты самый лучший в мире сын, что я постоянно благодарю вселенную за тебя. Ты такой, как я мечтала – моя гордость, моя опора, мой друг, моя радость. Добрый, чуткий, нежный, заботливый, щедрый, радостный ребёнок. Когда ты улыбаешься - улыбается весь мир. Люблю тебя бесконечно и всегда буду рядом“, - написала Димопулос.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Днём Рождения, душа моя @daniel_d2008 ❤️ Все слова кажутся банальными, когда хочется выразить чувства этому человеку... Просто скажу, что ты самый лучший в мире сын, что я постоянно благодарю вселенную за тебя. Ты такой, как я мечтала – моя гордость, моя опора, мой друг, моя радость. Добрый, чуткий, нежный, заботливый, щедрый, радостный ребёнок. Когда ты улыбаешься - улыбается весь мир ❤️ Люблю тебя бесконечно и всегда буду рядом 🙏🏼

Допис, поширений 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤️ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

Напомним, ранее Санта Димопулос показала новое фото с дочкой, которой исполнился месяц.

 

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Теги: Санта Димопулос
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Источник: Ivonа bigmir)net

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