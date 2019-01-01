Звезда пожаловалась в Инста-сториз, что у нее зажался нерв между лопатками.

Проблемы со здоровьем: Полякова заболела после концерта Ivona

Читай также: Дочь Елены Кравец удивила невероятным сходством с мамой - фото

Популярная певица Оля Полякова, которая на днях повторила свое масштабное шоу “Королева ночи“ в столичном Дворце спорта, почти сразу после концерта улетела на Сицилию. В Инста-сториз звезда рассекретила цель своего визита - Ольга проплатила участие в школе кулинарного искусства и будет слушать на Сицилии мастер-классы, которые проводят именитые итальянские повара, а также оттачивать свое кулинарное мастерство.

С самого своего приезда Полякова активно добавляет отчеты в Инста-сториз. Так, в одном из них Ольга показала своих коллег по школе и пошутила, что девушки из группы решили, что женщина на кухне должна быть голой и пьяной. Также звезда показала, как вымешивает тесто, отметив, что “разрывать стадионы“ попроще будет.

скриншот

скриншот

скриншот

Читай также: Оля Полякова попала в больницу с сильными болями в желудке

Однако, позитивные моменты, судя по всему, омрачились состоянием здоровья артистки. В самом новом видео Полякова рассказала, что у нее воспалился нерв между лопатками - и она идет отогревать его на солнышке около бассейна. Возможно, такая “неприятность“ стала последствием физических нагрузок на концерте Поляковой - ведь звезда “отработала“ шоу более чем добросовестно.

Ранее мы писали, что Маша Полякова изменилась на новых фото.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.