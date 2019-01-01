Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Проблемы со здоровьем: Полякова заболела после концерта

Комментариев: 0
Звезда пожаловалась в Инста-сториз, что у нее зажался нерв между лопатками.

Проблемы со здоровьем: Полякова заболела после концерта
Проблемы со здоровьем: Полякова заболела после концерта
Ivona

Читай также: Дочь Елены Кравец удивила невероятным сходством с мамой - фото

Популярная певица Оля Полякова, которая на днях повторила свое масштабное шоу “Королева ночи“ в столичном Дворце спорта, почти сразу после концерта улетела на Сицилию. В Инста-сториз звезда рассекретила цель своего визита - Ольга проплатила участие в школе кулинарного искусства и будет слушать на Сицилии мастер-классы, которые проводят именитые итальянские повара, а также оттачивать свое кулинарное мастерство.

С самого своего приезда Полякова активно добавляет отчеты в Инста-сториз. Так, в одном из них Ольга показала своих коллег по школе и пошутила, что девушки из группы решили, что женщина на кухне должна быть голой и пьяной. Также звезда показала, как вымешивает тесто, отметив, что “разрывать стадионы“ попроще будет.

скриншот

скриншот

скриншот

Читай также: Оля Полякова попала в больницу с сильными болями в желудке

Однако, позитивные моменты, судя по всему, омрачились состоянием здоровья артистки. В самом новом видео Полякова рассказала, что у нее воспалился нерв между лопатками - и она идет отогревать его на солнышке около бассейна. Возможно, такая “неприятность“ стала последствием физических нагрузок на концерте Поляковой - ведь звезда “отработала“ шоу более чем добросовестно.

Ранее мы писали, что Маша Полякова изменилась на новых фото.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Оля Полякова, концерт, Сицилия, проблемы со здоровьем
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь