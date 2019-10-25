Супруга Бекхэма прокомментировала провокационное фото.

Кортни Кокс оказалась в одном джакузи с футболистом Дэвидом Бекхэмом Ivona

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Американская актриса, которая наиболее известна по роли в культовом сериале "Друзья", 55-летняя Кортни Кокс удивила поклонников фото, на котором она сидит в одном джакузи с известным футболистом Дэвидом Бекхэмом. Серия снимков появилась на странице Кортни Кокс в Инстаграм - и вызвала шквал комментариев. Кокртни позирует, сидя в воде, в черном купальнике-бикини, а Дэвид - в коротких шортах.

Оказалось, что знаменитости запечатлены во время съемок комедийного сериала "Американская семейка", который выходит с 2009 года. На фото с Кокс в ванной появляются также известные актеры Джесси Фергюсон и Эрик Стоунстрит.

Супруга Дэвида Бекхэма - певица, модель и дизайнер прокомментировала серию снимков и написала "Жду с нетерпением". Также на забавные фото отреагировала и коллега Кокс по сериалу "Друзья", а также близкая подруга Дженнифер Энистон. Она написала: "Постойте... Что здесь происходит!?"

Ранее Дженнифер Энистон намекнула на новый проект со звездами сериала “Друзья“.

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