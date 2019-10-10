Звезда запустил густую бороду и пришел в таком виде на публичное мероприятие.

Джордж Клуни кардинально сменил имидж Ivona

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Голливудский актер 58-летний Джордж Клуни кардинально сменил имидж, запустив окладистую бороду. В таком виде супер-звезда появился на конференции по бизнесу и лидерству Nordic Business Forum в Хельсинки. Фото Клуни в столь необычном образе появились на страницах фанатов в соцсетях.

В комментариях поклонники утверждают, что, будто бы, сам Клуни отметил, что похож в таком виде на библейского пророка Моисея. Часть поклонников актера отметили, что удивлены таким внешним видом Клуни.

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На странице конференции также выставили яркие фото с Клуни, на которых он весело смеется и, судя по всему, чувствует себя комфортно с “новой“ бородой.

К слову, ранее Джордж Клуни делился, что его супруга, Амаль Клуни, негативно относится к густой растительности на его лице.

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