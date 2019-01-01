Видео с танцами влюбленных собрало за сутки более 1 млн. лайков.

Разведенная Майли Сайрус устроила танцы в белье с новым бойфрендом Ivona

Читай также: Близкий друг Меркьюри рассказал, почему не стоит снимать Богемскую рапсодию 2

Голливудская хулиганка - певица и актриса 26-летняя Майли Сайрус, которая не так давно рассталась с мужем, музыкантом Хиамом Хемсвортом, снова эпатировала публику яркой выходкой. Знаменитость не только успела завести новые отношения, но и “похвасталась“ ими перед подписчиками.

В своем профиле в соцсети TikTok Сайрус добавила более чем горячее видео, на котором разделась до белья и зажигательно станцевала с бойфрендом 22-летним асвтралийским певцом Коди Симпсоном.

Пара танцует под под зажигательный трек “STUPID“ - притом эпатажная певицы ведет себя куда более раскованно, чем ее юный избранник, который остался полностью одетым.

За сутки видео набрало более миллиона лайков.

Ранее мы писали, что Майли Сайрус показала в клипе причины развода с мужем.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.