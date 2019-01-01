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Разведенная Майли Сайрус устроила танцы в белье с новым бойфрендом

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Видео с танцами влюбленных собрало за сутки более 1 млн. лайков.

Разведенная Майли Сайрус устроила танцы в белье с новым бойфрендом
Разведенная Майли Сайрус устроила танцы в белье с новым бойфрендом
Ivona

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Голливудская хулиганка - певица и актриса 26-летняя Майли Сайрус, которая не так давно рассталась с мужем, музыкантом Хиамом Хемсвортом, снова эпатировала публику яркой выходкой. Знаменитость не только успела завести новые отношения, но и “похвасталась“ ими перед подписчиками. 

В своем профиле в соцсети TikTok Сайрус добавила более чем горячее видео, на котором разделась до белья и зажигательно станцевала с бойфрендом 22-летним асвтралийским певцом Коди Симпсоном. 

Пара танцует под под зажигательный трек “STUPID“ - притом эпатажная певицы ведет себя куда более раскованно, чем ее юный избранник, который остался полностью одетым.

За сутки видео набрало более миллиона лайков.

Ранее мы писали, что Майли Сайрус показала в клипе причины развода с мужем.

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Теги: майли Сайрус, бойфренд, белье, танцы
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Источник: ivona.bigmir.net

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