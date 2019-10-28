Полностью обнаженная: Эмили Ратаковски взорвала Сеть голым фото

Модель Эмили Ратаковски показала домашний снимок, на котором она совсем голая.

Известная американская модель и дизайнер британского происхождения Эмили Ратаковски часто делится с подписчиками откровенными фото в Сети. На этот раз звезда опубликовала кадр, на котором предстала совсем голой.

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Так, на своей странице в Instagram 29-летняя модель разместила снимок, где она позирует на диване в своем доме. На снимке девушка полностью обнаженная, однако она решила прикрыть интимные части тела.

“Утро дома“, - лаконично подписала горячий кадр Эмили.

Напомним, ранее Эмили Ратаковски в одном бикини посетила продуктовый магазин.

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