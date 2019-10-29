Телеведущая записала забавное видео на завтраке в Египте.

Снова без белья?: Никитюк показала, как "обманывает" подписчиков Ivona

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Популярная телеведущая, путешественница Леся Никитюк снова позабавила своих подписчиков профессиональным “блогерским“ юмором. В Инстаграм звезда выставила видео с завтрака в египетском отеле. К слову, для блога телеведущая выбрала весьма откровенный наряд - в кадре она появилась в бело-желтом платье с откровенным вырезом, под которое не надела бюстгальтер.

На видео Леся берет тарелку с диетическими блюдами, фотографирует ее, а потом, отставив, берет еще одну с бургерами.

Кто так же делал, - написала Леся.

Подписчики Леси отреагировали в комментариях - оставив, в большинстве своем, хохочущие смайлы.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк изменила форму носа.

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