Бэна Аффлека заметили пьяным в маске-черепе - видео
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Американский актер Бен Аффлек, который в прошлом году проходил лечение от алкозависимости, снова “пошел в загул“. На днях звезда картин “Исчезнувшая“, “Умница Уилл Хантинг“, “Перл-Харбор“ и многих других - бурно отпраздновал Хэллоуин. Актера засняли на видео в маске черепа в состоянии сильного алкогольного опьянения. Запись появилась на портале TMZ.
Актер, судя по всему, возвращался с хэллоуинской вечеринки - он запечатлен на подходе к своему авто. На полдороги Аффлек оступился и чуть не упал на проезжую часть.
Напомним, что Аффлек продолжительное время борется с алкогольной зависимостью и неоднократно проходил лечение от алкоголизма в реабилитационных клиниках.
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Напомним, что самыми “свежими“ работами с Аффлеком стали “Лига справедливости“ (2017) по комиксам DC, где он воплотил супергероя Бэтмена, а также остросюжетный боевик о наркомафии “Тройная граница“ (2019), в которой Бэн сыграл одну из главных ролей.
Ранее мы писали, что Леди Гага упала около авто - поклонники решили, что она была пьяна.
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