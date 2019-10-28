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"Какая фигурка!": Каменских очаровала Сеть новым фото в купальнике

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Артистка поделилась кадрами с отдыха в Мексике .

"Какая фигурка!": Каменских очаровала Сеть новым фото в купальнике
Ivona

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Популярная певица Настя Каменских, которая на днях презентовала провокационный клип Elefante, поделилась новыми фото с отдыха. Звезда после напряженного гастрольного графика отправилась в Мексику вместе со своим супругом продюсером и рэпером Алексеем Потапенко. Ранее супруги делилась забавным видео, в котором дурачатся, ходят на четвереньках и надувают пузыри из жвачки.

На этот раз Настя выставила “серьезное“ фото - она позирует в черном бикини и парео, завязанном на бедрах. Одну ногу Каменских отставила чуть вперед, а согнутую руку приставила ко лбу - звезда на снимке получилась слегка “томной“. 

Каждое место здесь важно и удивительно 🌴☀️, - поделилась впечатлениями от Мексики Настя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada lugar aquí es esencial y increíble 🌴☀️

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подписчики похвалили в комментариях фото Насти, отметив, что у нее шикарная фигура.

Ранее мы писали, что Потап и Настя выставили в Сеть пляжные фото из Мексики.

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Теги: Настя Каменских, Потап, фото в купальнике, Мексика
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Источник: ivona.bigmir.net

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