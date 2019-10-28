"Жизнь не будет прежней": Маша Ефросинина об экстремальном отдыхе в Мексике

Ведущая Маша Ефросинина поделилась новыми подробностями путешествия по экзотической стране.

Совсем недавно известная украинская ведущая, актриса и блогер Маша Ефросинина вместе с мужем Тимуром Хромаевым и дочерью Наной отправилась на отдых в Мексику. Звезда активно делится в соцсети различными подробностями путешествия.

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Так, на этот раз Маша заявила, что ее жизнь никогда не станет прежней. На своей странице в Instagram Ефросинина рассказала об экзотическом ужине. По словам, артистки, она попробовала яйца муравьев и дегустировала три вида местного алкогольного напитка мескаль. Кроме того, она видела, как ее дочь съела гусениц.

Также ведущая похвасталась, что проведет две ночи в самом роскошном отеле заповедника Mayakoba RoseWood. Знаменитость показала селфи с отеля. На фото Маша позировала в белом платье с интересным принтом и в коричневых босоножках. Свои волосы звезда украсила желтым цветком.

“Моя жизнь не будет прежней. Во-первых, я увидела, как моя дочь съела гусениц! Во-вторых, на ужине нам подали яйца муравьёв - и это просто дико вкусно!!! В-третьих, я, непьющий человек, дегустировала три вида местного алкогольного достояния мескаль (самогон на копчёном кактусе, если коротко), и выжила - думаю, местный климат. В-четвёртых, нас привезли в самый роскошный отель заповедника #Mayakoba RoseWood, и я до сих пор не разберу, то ли во мне ещё бродит галлюциногенный кактус из мескаля, то ли я реально тут проведу следующие две ночи!“, - поделилась Ефросинина.

Напомним, ранее Маша Ефросинина позировала топлес для известного глянца.

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