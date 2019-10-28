Санта Димопулос призналась, присутствовал ли супруг на родах

В своем Instagram Санта Димопулос затронула тему партнерских родов.

14 сентября бывшая участница группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос во второй раз стала мамой. Звезда подарила своему мужу, совладельцу сети спортивных клубов Игорю Кучеренко, дочку. Девочку назвали Софией.

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Спустя полтора месяца артистка продолжает делиться с подписчиками интересными подробностями беременности и родов. Так, на этот раз Санта рассказала о собственном опыте партнерских родов.

На своей странице в Instagram Димопулос обнародовала еще одно фото со времен беременности. На снимке она запечатлена в светло-розовом боди, пиджаке такого же цвета и в черной шляпе. В описании к архивному кадру 32-летняя звезда призналась, что ее муж присутствовал на родах всех своих детей. Санта отметила, что для нее это было очень важно.

“Мой муж был готов и присутствовал при рождении всех своих детей (троих к Софии). Для меня это было очень важно, потому что присутствие на родах будущего отца превращает действо с чисто медицинской процедуры в “рождение семьи“, наполненное высоким смыслом“, - сообщила Димопулос.

Напомним, ранее Санта Димопулос показала новое фото с дочкой, которой исполнился месяц.

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