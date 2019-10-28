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Санта Димопулос призналась, присутствовал ли супруг на родах

Комментариев: 1
В своем Instagram Санта Димопулос затронула тему партнерских родов.
Санта Димопулос призналась, присутствовал ли супруг на родах
Санта Димопулос призналась, присутствовал ли супруг на родах
instagram.com/santadimopulos

14 сентября бывшая участница группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос во второй раз стала мамой. Звезда подарила своему мужу, совладельцу сети спортивных клубов Игорю Кучеренко, дочку. Девочку назвали Софией.

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Спустя полтора месяца артистка продолжает делиться с подписчиками интересными подробностями беременности и родов. Так, на этот раз Санта рассказала о собственном опыте партнерских родов. 

На своей странице в Instagram Димопулос обнародовала еще одно фото со времен беременности. На снимке она запечатлена в светло-розовом боди, пиджаке такого же цвета и в черной шляпе. В описании к архивному кадру 32-летняя звезда призналась, что ее муж присутствовал на родах всех своих детей. Санта отметила, что для нее это было очень важно.

“Мой муж был готов и присутствовал при рождении всех своих детей (троих к Софии). Для меня это было очень важно, потому что присутствие на родах будущего отца превращает действо с чисто медицинской процедуры в “рождение семьи“, наполненное высоким смыслом“, - сообщила Димопулос.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Партнёрские роды ⠀ Давайте сразу договоримся, без срача в комментариях. Эта как спорить на тему религии, политики, прививок и т.д. Каждому своё. То что одному лекарство – другому смерть. Не надо всех косить под одну гребёнку. ⠀ 1. Мужчина должен сам осознанно хотеть и изъявлять желания присутствовать при родах. Не потому что вы давили, просили или, ещё не хватало, шантажировали 🙈 2. Если он всё таки присутствует, то должен не мешать а помогать – коммуницировать вместо вас с внешним миром (персоналом, врачом), делать вам массаж, ставить музыку, держать вас за руку, гладить или просто быть рядом. ⠀ Мой муж был готов и присутствовал при рождении всех своих детей (троих до Софии). Для меня это было очень важно, потому что присутствие на родах будущего отца превращает действо из чисто медицинской процедуры в «рождение семьи», наполненное высоким смыслом ❤️

Допис, поширений 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤️ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

Напомним, ранее Санта Димопулос показала новое фото с дочкой, которой исполнился месяц.

 

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Теги: Санта Димопулос
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Антибес    29.10.2019, 10:47
Оценка:  0
Антибес
Конечно этот рогоносец присутствовал.Ведь Санта рожала очередного ребёнка Олега Газманова.
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