Дан Балан засыпал Сеть романтическими фото с Тиной Кароль

Дан Балан показал снимки с десятого эфира "Танців з зірками 2019".

В воскресенье, 27 октября, вышел десятый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“, который прошел под темой “Мистический вечер на Хэллоуин“. Приглашенной звездой прямого эфира стал молдавский исполнитель и судья проекта “Голос країни“ Дан Балан. Он спел дуэтом с постоянной ведущей “Танців“ Тиной Кароль. Так, на паркете Кароль появилась в образе ангела, а Балан предстал в роли графа Дракулы. Пара нежно исполнила композицию “Домой“.

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На своей странице в Instagram Дан опубликовал несколько романтических кадров с выступления. На первом снимке он и Тина выходят на сцену, держась за руки. На втором фото артисты вместе стоят на паркете и поют. Еще на одном кадре Тина и Дан сидят на сцене, держатся за руки и счастливо улыбаются.

Спой еще раз со мной наш странный дуэт... Призрак оперы здесь... Внутри вашего ума, - подписал фото Дан Балан.

Посмотреть десятый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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