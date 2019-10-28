Певица заинтриговала снимками в шубе с волками.

"Подходите друг другу": Лобода показала фото с волком Ivona

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Певица Светлана Лобода заинтриговала поклонников новыми фото. В Инстаграм звезда выставила несколько снимков, на которых гладит волка. Светлана одета в двухцветный балахон с блеском, поверх которого наброшена объемная шуба. У ног артистки сидит волк. Судя по всему, это кадры из новой видеоработы Лободы “С волками танцы“.

Теперь ты Мой 🐺, - подписала фото Светлана.

Фолловеры отметили, что Лободе такой образ идет и назвали ее “восхитительной“.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода отпраздновала День рождения с Тиллем Линдеманном.

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