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"Подходите друг другу": Лобода показала фото с волком

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Певица заинтриговала снимками в шубе с волками.

"Подходите друг другу": Лобода показала фото с волком
Ivona

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Певица Светлана Лобода заинтриговала поклонников новыми фото. В Инстаграм звезда выставила несколько снимков, на которых гладит волка. Светлана одета в двухцветный балахон с блеском, поверх которого наброшена объемная шуба. У ног артистки сидит волк. Судя по всему, это кадры из новой видеоработы Лободы “С волками танцы“.

Теперь ты Мой 🐺, - подписала фото Светлана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

теперь ты Мой 🐺 #танцысВолками

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Фолловеры отметили, что Лободе такой образ идет и назвали ее “восхитительной“.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода отпраздновала День рождения с Тиллем Линдеманном.

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Теги: Светлана Лобода, волк, клип
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Источник: ivona.bigmir.net

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