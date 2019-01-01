Звездная тренер показала, как выглядела на последних месяцах беременности .

Поправилась на 20 кг: Марина Боржемская показала фото 8-летней давности Ivona

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Звездная тренер проекта “Зважені і щасливі“ 39-летняя Марина Боржемская предложила своим подписчикам в Инстаграм задавать ей любые интересующие их вопросы - на них Боржемская оперативно ответила в Инста-сториз.

Так, один из вопросов касался самого большого веса Марины - на что тренер отметила, что во время первой беременности сыном 10-летним Робертом - лежала на сохранении и поправилась на 20 кг. К ответу Марина добавила фото, сделанное 8 лет назад во время ее второй беременности дочерью Оливией.

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Судя по Инста-сториз, сейчас Марина отдыхает с детьми в Египте. Она публикует видео с сыном и дочерью. Так, в одном из роликов Боржемская показала, как Роберт делает ей прическу.

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Ранее мы писали, что Марина Боржемская покорила Сеть снимком в купальнике.

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